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05:50, 19 ноября 2022Россия

Подъезд жилого дома на Сахалине обрушился из-за взрыва газа

Взрыв газа произошел в жилом доме на Сахалине, обрушились пять этажей
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в городе Тымовск на Библиотечной улице. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома. По предварительным данным, под завалами находится шесть человек. На месте работают оперативные службы.

Как уточняет Mash, в ближайшее время к месту происшествия вылетит борт санавиации и вертолет МЧС России.

Ранее в результате взрыва газового баллона в Смоленской области пострадали четыре человека. Инцидент произошел поздним вечером 9 ноября в городе Сафоново на улице Кирпичный Городок. В доме взорвался газовый баллон, который стоял рядом с нагревательным прибором.

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Марина Совина
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