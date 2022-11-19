В ФРГ заявили о готовности к сложностям из-за отсутствия поставок газа из России

Шольц заявил, что ФРГ готова к сложностям из-за отсутствия поставок российского газа

ФРГ готова к сложностям в связи с отсутствием поставок российского газа. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на мероприятии Социал-демократической партии в городе Фридрихсхафен, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, страна готова пережить зиму без каких-либо перебоев с энергоснабжением. Кроме того, он напомнил, что власти ФРГ решили продлить срок эксплуатации угольных и атомных электростанций.

В качестве других мер, направленных на преодоление возникших сложностей, руководство страны заполнило газовые хранилища, а также начало строить терминалы по приему сжиженного природного газа.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о завершении строительства первого в стране мобильного терминала по приему судов со сжиженным природным газом в городе Вильгельмсхафен. Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года.