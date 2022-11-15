Германия построила первый терминал для замены российского газа

Handelsblatt: в Германии завершилось строительство первого СПГ-терминала

В городе Вильгельмсхафен на севере Германии завершилось строительство первого в стране мобильного терминала по приему судов со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Терминал, благодаря которому ФРГ сможет заменить часть поставок газа из России, начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года. Газ будет поступать в терминал через плавучие регазификационные установки (FSRU) и впоследствии закачиваться в газовую инфраструктуру страны. Мощность терминала составляет 7,5 миллиарда кубометров в год, по газопроводу «Северный поток» в 2021 году было поставлено 60 миллиардов кубометров газа в Германию.

Страна ожидает, что в 2022 году также завершится строительство терминала в городе Лубмин, где находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток». В общей сложности к 2023 году в Германии будет построено еще шесть мобильных терминалов по приему СПГ на побережьях Северного и Балтийского морей. Их суммарная мощность оценивается более чем в 30 миллиардов кубометров. Кроме того, ФРГ планирует запустить три стационарных терминала в 2025-2026 годах.

В настоящее время газоснабжение Германии остается стабильным, хранилища газа заполнены на 100 процентов. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отмечал, что страна готова к приближающейся зиме. Стране удалось нарастить поставки СПГ из других стран, а также сократить потребление почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сентябре. В то же время немецкие домохозяйства, половина из которых отапливается газом, стали сберегать 36 процентов газа в годовом исчислении в сентябре.