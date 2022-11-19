Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков ИГ в Сирии

В Сирии спецслужбами Турции были задержаны 11 боевиков «Исламского государства»

Национальная разведывательная организация Турции (MИТ) во время проведения антитеррористической операции на севере Сирии задержала 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России). Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в турецких спецслужбах.

По данным агентства, боевиков захватили в районе проведения операции «Щит Евфрата», во время которой было изъято более четырех тысяч электродетонаторов, различная взрывчатка и боеприпасы.

Боевики во время допроса признались в поставках оружия для последующего нападения ИГ на тюрьму Гувейран на северо-востоке Сирии.

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