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13:05, 19 ноября 2022Мир

Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков ИГ в Сирии

В Сирии спецслужбами Турции были задержаны 11 боевиков «Исламского государства»

Фото: Максим Дурнев / РИА Новости

Национальная разведывательная организация Турции (MИТ) во время проведения антитеррористической операции на севере Сирии задержала 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России). Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в турецких спецслужбах.

По данным агентства, боевиков захватили в районе проведения операции «Щит Евфрата», во время которой было изъято более четырех тысяч электродетонаторов, различная взрывчатка и боеприпасы.

Боевики во время допроса признались в поставках оружия для последующего нападения ИГ на тюрьму Гувейран на северо-востоке Сирии.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что арабские наемники из различных международных террористических организаций воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

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Никита Абрамов
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