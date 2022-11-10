Рогов сообщил об арабских наемниках из террористических организаций в рядах ВСУ
Арабские наемники из различных международных террористических организаций воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская, и даже уже арабская. По арабской речи это "Джебхад ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация) и "ДАИШ" ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация). Одних завезли турки, других — американцы», — сказал Рогов.
Всего, по его словам, в рядах ВСУ в Запорожской области находятся наемники из 34 государств, что подтверждается данными разведки. В активных боевых действиях более половины состава противника — это иностранные боевики, добавил Рогов.
Ранее стало известно о гибели еще одного британского наемника на Украине. Как сообщает семья британца Саймона Лингарда, мужчины не стало 7 ноября. Он стал третьим гражданином Великобритании, погибшим в ходе украинского конфликта.