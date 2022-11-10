Рогов сообщил об арабских наемниках из террористических организаций в рядах ВСУ

Рогов заявил, что на стороне ВСУ воюют арабские наемники из террористических организаций

Арабские наемники из различных международных террористических организаций воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская, и даже уже арабская. По арабской речи это "Джебхад ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация) и "ДАИШ" ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация). Одних завезли турки, других — американцы», — сказал Рогов.

Всего, по его словам, в рядах ВСУ в Запорожской области находятся наемники из 34 государств, что подтверждается данными разведки. В активных боевых действиях более половины состава противника — это иностранные боевики, добавил Рогов.

Ранее стало известно о гибели еще одного британского наемника на Украине. Как сообщает семья британца Саймона Лингарда, мужчины не стало 7 ноября. Он стал третьим гражданином Великобритании, погибшим в ходе украинского конфликта.