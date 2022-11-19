Кадыров призвал к возмездию за расстрел российских пленных на Украине

Кадыров призвал к возмездию за расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к возмездию за расстрел российских военнопленных, совершенный украинскими солдатами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР) «хладнокровно расстреляли» российских военнопленных, ранее добровольно сложивших оружие. Глава региона уточнил, что это прямое нарушение всех международных конвенций. Он считает, что Запад по этому вопросу отмалчивается «в присущем ему лицемерии».

Политик указал на то, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. «Где эти рупоры западной демократии, призывающие к соблюдению прав? Неужели они в упор не замечают все эти зверства? Само собой, они прекрасно это видят, но избегают огласки, поскольку киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России», — подчеркнул он.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных ВСУ. В одном из роликов демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после убитых украинскими военными.

Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного.