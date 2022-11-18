Минобороны предупредило Зеленского об ответственности за казнь пленных

Минобороны заявило, что Зеленскому придется отвечать за казненных российских пленных

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отвечать перед судом истории, народами России за каждого замученного и убитого военнопленного. Такое предупреждение сделало Минобороны, комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

По сведениям Минобороны, солдаты ВСУ намеренно убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военных.

Подобное преступление не удастся представить в качестве трагического исключения, подчеркнули в ведомстве.

«Сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — заявили в Минобороны.

До этого глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что отправит видео, на кадрах которого запечатлена, предположительно, казнь российских военнослужащих, в международные организации.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.