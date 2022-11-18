Глава СПЧ прокомментировал «видео казни» российских солдат

Глава СПЧ Фадеев заявил, что отправит видео казни солдат РФ в международные организации

Видео, на кадрах которого запечатлена, предположительно, казнь российских военнослужащих, будет отправлено в мировые правозащитные организации. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета.

По словам Фадеева, он будет добиваться международного расследования.

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали», — прокомментировал Фадеев опубликованное в сети видео.

Он отметил, что ООН уже ответила на его письмо, в котором он рассказал о похожем случае, который мог иметь место под Купянском. «Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку "со всем возможным вниманием"», — сообщил Фадеев.

Также глава Совета уточнил, что сообщит о возможной казни российских военных двум тысячам организаций, среди которых Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International и Международный Комитет Красного Креста.

Ранее в сети были опубликованы видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.