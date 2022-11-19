Ким Чен Ын с женой и дочерью запустил баллистическую ракету

ЦТАК: КНДР 18 ноября запустила МБР «Хвасон-17», запуском руководил Ким Чен Ын

Власти КНДР в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17», запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«МБР нового типа “Хвасон-17”, запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 милометров, а максимальная высота — 6040,9 метра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что северокорейский лидер присутствовал на испытательном полигоне с женой и дочерью.

Ранее сообщалось, что КНДР 18 ноября (4:14 по мск) осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря.

До этого Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря.