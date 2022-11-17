КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск был произведен после того, как КНДР предупредила, что предпримет «более ожесточенные» военные действия, если США будут продолжать свою политику в регионе.

До этого Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 9 и 3 ноября.

Кроме того, 5 ноября сообщалось, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Они пролетели 130 километров с максимальной скоростью в пять Махов и высотой 20 километров.