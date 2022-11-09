Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Reuters: КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Агентство отметило, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о последнем запуске баллистической ракеты КНДР, однако никаких дополнительных подробностей, таких как дальность полета снаряда, не привел.

5 ноября сообщалось, что Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Они пролетели 130 километров с максимальной скоростью в пять Махов и высотой 20 километров. Военные Южной Кореи и США заявили, что внимательно следят за передвижениями КНДР, одновременно укрепляя свои позиции наблюдения.