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10:44, 19 ноября 2022Силовые структуры

Российский уголовник из ревности зарезал сожительницу

СКР: в НАО россиянин убил сожительницу, приревновав ее к приходившим в дом мужчинам

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ненецком автономном округе (НАО) 63-летний российский уголовник подозревается в убийстве 52-летней женщины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 ноября подозреваемый в ходе совместного распития алкоголя с женщиной узнал, что в его отсутствие в доме были посторонние мужчины. На почве ревности он схватился за нож и нанес им удар в грудь жертвы. Осознав, что сожительница не подает признаков жизни, убийца сообщил о произошедшем соседу, который вызвал полицейских.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы», — рассказали в ведомстве.

18 октября также сообщалось, что в Свердловской области пьяный мужчина расправился со своей женой из-за ревности.

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Владимир Седов
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