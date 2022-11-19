Пожар на газопроводе в Ленобласти повлиял на работу ТЭЦ в Петербурге

ТАСС: пожар на газопроводе в Ленобласти привел к снижению параметров

Пожар на газопроводе в Ленинградской области привел к временному снижению параметров теплоснабжения потребителей, которые получали энергию от Северной ТЭЦ, сообщили ТАСС в пресс-службе ТКГ-1.

Отмечается, что в связи с разрывом на участке «Белоусово — Ленинград» во Всеволожском районе, который является одним из источников газоснабжения Северной ТЭЦ ПАО «ТГК-1», был осуществлен перевод поступления газа на станцию по резервной схеме.

«Инцидент привел к кратковременному понижению параметров теплоснабжения потребителей станции, которые будут восстановлены в ближайшее время», — подчеркнули в пресс-службе, указав, что отключения электроснабжения у потребителей не было.

19 ноября в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, угрозы распространения огня на жилые дома нет, населению ничего не угрожает.

Впоследствии открытое горение на газопроводе было ликвидировано. По факту произошедшего Следственный комитет России организовал проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).