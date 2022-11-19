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18:39, 19 ноября 2022Россия

Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на газопроводе в Ленобласти
СюжетНаселение России:

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Открытое горение на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области ликвидировали пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«В 18:19 мск на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

19 ноября в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, угрозы распространения огня на жилые дома нет, населению ничего не угрожает.

По факту произошедшего Следственный комитет России организовал проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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Никита Абрамов
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