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16:15, 19 ноября 2022Россия

Власти заявили о взрыве на газопроводе под Петербургом

Губернатор Ленинобласти Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе, угрозы для людей нет

Фото: Shutterstock

В Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево», — заявил глава Ленобласти.

На данный момент, отметил губернатор, угрозы распространения огня на жилые дома нет, населению ничего не угрожает. Причины взрыва неизвестны.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал видео с пожаром после взрыва в Ленобласти. Изначально сообщалось, что возгорание случилось на газозаправочной станции.

Ранее стало известно о пожаре в башкирском Стерлитамаке. Огонь распространился в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежная в деревне Матвеевка. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Погибли пятеро детей и двое взрослых. В доме, где произошел пожар, воспитывалось семеро детей.

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Никита Абрамов
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