Мощный пожар на газозаправочной станции под Петербургом попал на видео

В сети появился ролик с пожаром на газозаправочной станции, произошедшим в Ленобласти

В Ленинградской области произошел пожар на газозаправочной станции. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

По его данным, загоревшаяся станция находится в районе Всеволожска под Санкт-Петербургом. На кадрах виднеется огромный столб огня, который поднимается над деревьями. От огня вверх исходит черный дым.

На место происшествия приехали пожарные.

Ранее стало известно, что в поселке Тымовское случился взрыв газа в жилом доме. После этого произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном здании. В результате ЧП погибли девять человек.

Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, был подключен к плите.