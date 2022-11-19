Губернатор Сахалина заявил о пострадавших в результате взрыва жилого дома

Губернатор Сахалина Лимаренко заявил о пострадавших в результате взрыва жилого дома

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале заявил о пострадавших в результате взрыва жилого дома в поселке городского типа Тымовское.

Как сообщил глава региона, в угловом подъезде жилого дома произошел взрыв бытового газа, частично обрушились перекрытия одного из подъездов.

На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Специалисты приступили к разбору завалов. В Тымовское из Южно-Сахалинска направлен авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Сам Лимаренко срочно вылетел в населенный пункт вместе с заместителем председателя правительства региона Олегом Поповым, министром ЖКХ Наталией Куприной и главой агентства по делам ГО и ЧС Анной Михеевой.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома.