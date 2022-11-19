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23:30, 19 ноября 2022Россия

Мэра Энергодара освободили от должности

Власти Запорожской области освободили мэра Энергодара Волгу от должности
Александр Волга

Александр Волга. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Источник в администрации Запорожской области сообщил ТАСС о том, что власти региона освободили мэра Энергодара Александра Волгу от должности.

«Волгу освободили от должности», — заявил источник.

Он добавил, что бывшему градоначальнику также запретили оставаться на территории области. Отмечается, что данный указ подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Ранее член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич рассказал, что Украина ограничивает выезд мирных жителей в Запорожскую область. Он обвинил Киев в ограничении свободы передвижения людей, подчеркнув, что подобные меры могут расцениваться как преступление Украины против своих граждан.

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Марина Совина
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