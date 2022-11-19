Украину обвинили в ограничении выезда мирных жителей в Запорожскую область

Член ОП РФ Малькевич: Украина ограничивает выезд мирных жителей в Запорожскую область

Украина ограничивает выезд мирных жителей в Запорожскую область. Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич, передает ТАСС.

Он обвинил Киев в ограничении свободы передвижения людей, подчеркнув, что подобные меры могут расцениваться как преступление Украины против своих граждан.

По словам Малькевича, украинская сторона пропускает их на территорию России с унижениями, взятками и изъятием ценностей. «Мы этот момент сейчас фиксируем и будем пытаться перед так называемой международной общественностью, которая ничего не видит, ничего не хочет слышать, мы будем поднимать и эти проблемы», — заявил член ОП.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об активизации боевых действий в Запорожской области, указав на удары украинских войск по нескольким населенным пунктам у линии боевого соприкосновения.