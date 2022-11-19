Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 19 ноября 2022Россия

Украину обвинили в ограничении выезда мирных жителей в Запорожскую область

Член ОП РФ Малькевич: Украина ограничивает выезд мирных жителей в Запорожскую область

Фото: Shutterstock

Украина ограничивает выезд мирных жителей в Запорожскую область. Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич, передает ТАСС.

Он обвинил Киев в ограничении свободы передвижения людей, подчеркнув, что подобные меры могут расцениваться как преступление Украины против своих граждан.

По словам Малькевича, украинская сторона пропускает их на территорию России с унижениями, взятками и изъятием ценностей. «Мы этот момент сейчас фиксируем и будем пытаться перед так называемой международной общественностью, которая ничего не видит, ничего не хочет слышать, мы будем поднимать и эти проблемы», — заявил член ОП.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об активизации боевых действий в Запорожской области, указав на удары украинских войск по нескольким населенным пунктам у линии боевого соприкосновения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пентагон заявил о нежелании конфликтовать с Россией
Шеф Пентагона описал роль конфликта на Украине для XXI века
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО
Опубликована история «дома-паровоза» в Москве
Карпин рассказал о поддержке иностранцев после отстранения россиян от турниров
На Крымском мосту завершили установку всех автомобильных пролетов
Пентагон заявил о повышении риска распространения ядерного оружия в мире
Украину обвинили в ограничении выезда мирных жителей в Запорожскую область
В Белоруссии создадут новый батальон спецназа
Шеф Пентагона заявил о «впечатляющих вооружениях» России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.