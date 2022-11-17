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08:56, 17 ноября 2022Россия

В Запорожской области сообщили об активизации боевых действий

Владимир Рогов сообщил об активизации боевых действий в Запорожской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В среду, 16 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами и артиллерийскими снарядами гражданские объекты в селах у линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он заявил о серьезном обострении и активизации боевых действий в регионе, указав на удары украинских войск по нескольким населенным пунктам.

«Осуществлены удары из РСЗО (реактивных систем залпового огня — прим. «Ленты.ру»). Васильевка – шесть прилетов тяжелого, то ли [ракет] РСЗО, то ли [артиллерийских снарядов калибра] 155 мм, прямые попадания в жилые дома. Дома загорелись, зрелище страшное, чудом никто не погиб. Каменское направление – Новобогдановка – порядка шести ракет из РСЗО, Михайловка – четыре ракеты РСЗО, причем били целенаправленно по школе №8», — уточнил представитель администрации.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, чтобы вызвать голод на территории региона.

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Алевтина Запольская
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