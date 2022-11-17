В Запорожье обвинили ВСУ в попытке вызвать голод на территории

Рогов заявил, что ВСУ бьют по сельхозобъектам в Запорожье, чтобы вызвать голод

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам, чтобы вызвать голод на территории. Его слова приводит ТАСС.

«Это происходит не на протяжении одного дня, а в течение четырех-пяти месяцев, что подтверждает, что это целенаправленная политика сгона населения с территории. Это чистый геноцид», — подчеркнул чиновник.

По словам Рогова, уничтожены тысячи голов скота, особенно в Васильевском и Каменско-Днепровском районах по линии соприкосновения. Он уточнил, что украинская сторона уничтожила огнем из РСЗО HIMARS коровники, зернохранилище, сеновал, а также нанесла удар по водоканалу.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что регион тем не менее обеспечен зерновыми, несколькими видами круп и подсолнечным маслом, хотя в одно из крупнейших предприятий, Пологовский маслоэкстракционный завод, попало несколько десятков снарядов.

Ранее, 13 ноября, Рогов сообщил, что союзные силы в Запорожской области усиливают оборону в направлении возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные также рассматривают варианты наступления на Бердянск на азовском побережье в целью выхода к морю.

