В Запорожье обвинили ВСУ в попытке вызвать голод на территории
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам, чтобы вызвать голод на территории. Его слова приводит ТАСС.
«Это происходит не на протяжении одного дня, а в течение четырех-пяти месяцев, что подтверждает, что это целенаправленная политика сгона населения с территории. Это чистый геноцид», — подчеркнул чиновник.
По словам Рогова, уничтожены тысячи голов скота, особенно в Васильевском и Каменско-Днепровском районах по линии соприкосновения. Он уточнил, что украинская сторона уничтожила огнем из РСЗО HIMARS коровники, зернохранилище, сеновал, а также нанесла удар по водоканалу.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что регион тем не менее обеспечен зерновыми, несколькими видами круп и подсолнечным маслом, хотя в одно из крупнейших предприятий, Пологовский маслоэкстракционный завод, попало несколько десятков снарядов.
Ранее, 13 ноября, Рогов сообщил, что союзные силы в Запорожской области усиливают оборону в направлении возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные также рассматривают варианты наступления на Бердянск на азовском побережье в целью выхода к морю.