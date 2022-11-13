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19:12, 13 ноября 2022Россия

В Запорожье заявили об усилении обороны из-за возможных ударов ВСУ

Рогов: союзные силы усиливают оборону в направлении возможных ударов ВСУ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Союзные силы в Запорожской области усиливают оборону в направлении возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, украинские военные также рассматривают варианты наступления на Бердянск на азовском побережье в целью выхода к морю.

Ранее Рогов заявил, что осенняя погода и распутица не слишком существенно повлияют на возможности ВСУ оперативно перемещать подразделения на запорожском направлении. По его словам, это обусловлено наличием современных средств ведения боя: на ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) фактор погоды особо не оказывает влияния.

Рогов также предполагал, что атака ВСУ на запорожском направлении начнется через две недели.

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Варвара Кошечкина
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