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15:58, 13 ноября 2022Россия

Рогов высказался о влиянии погоды на передвижения ВСУ

Рогов: распутица и погода незначительно повлияют на передвижения ВСУ в Запорожской области

Фото: LIBKOS / AP

Осенняя погода и распутица не слишком существенно повлияют на возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) оперативно перемещать подразделения на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, это обусловлено наличием современных средств ведения боя: на ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) фактор погоды особо не оказывает влияния.

«Плюс у нас нет никаких естественных преград в Запорожской области, это чисто степная зона, противник находится и на левом, и правом берегу Днепра, это во-первых. Во-вторых, нет ни лесов, ничего, идти достаточно легко. Дорог тоже много, они не в идеальном состоянии, но для тяжелой техники вполне подходят», — отметил он.

Ранее 13 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» предположил, что атака ВСУ на запорожском направлении начнется через две недели. Он уточнил, что она потребует от украинской стороны переброски подразделений численностью до 40 тысяч человек.

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Евгения Куликова
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