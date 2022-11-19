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04:23, 19 ноября 2022Путешествия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение по Крымскому мосту 19 ноября приостановили с 4:00 на 12 часов из-за ремонта
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

В субботу, 19 ноября, движение по Крымскому мосту приостановлено с 4:00 по московскому времени на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта республики.

В ведомстве рекомендовали не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно. Для проезда в республику призвали строить маршрут через новые территории России.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.

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Юлия Мискевич
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