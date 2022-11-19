В США назвали условие для переговоров России и Украины

Журналист Наполитано допустил переговоры Зеленского с Россией после отказа США помогать

Журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером рассказал, при каком условии президент Украины Владимир Зеленский начнет переговоры с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Наполитано назвал условие для переговоров России и Украины и допустил, что они состоятся после отказа США помогать Киеву. Журналист добавил, что диалог не состоится, пока украинский лидер «не образумится».

«А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент [США Джо] Байден и сообщит, что это все, конец. Байден больше не справляется с политическим давлением. Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше. Заначка пуста — надо договариваться», — подчеркнул он.

Риттер согласился с предположением журналиста и подчеркнул, что в такой ситуации переговоры будут напоминать капитуляцию Украины перед Россией.

Ранее Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры, и предложил публичную форму их проведения. Украинский лидер добавил, что не хочет проведения диалога с Москвой «за кулисами».