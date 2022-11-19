ВСУ признали возможное падение обломков украинских ракет в Польше

WP: представитель ВВС Украины признал, что в Польше могли упасть обломки украинских ракет

Представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в Польше могли упасть обломки ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Washington Post.

По информации издания, Игнат заявил, что во время атаки России на украинскую инфраструктуру во вторник, 15 ноября, «было выпущено так много ракет как Россией, так и Украиной, что осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения».

Он добавил, что «все что угодно могло стать результатом этого боя». Игнат подчеркнул, что необходимо провести расследование инцидента с польской стороной.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.