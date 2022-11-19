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05:36, 19 ноября 2022Россия

Военкор рассказал об обстановке под Кременной после попытки прорыва ВСУ

Военкор Лисицын рассказал об обстановке под Кременной в ЛНР после попытки прорыва ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Военный корреспондент издания ANNA News Евгений Лисицын в своем Telegram-канале рассказал об обстановке в районе населенного пункта Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны.

По информации военкора, украинские военные пытались прорвать линию обороны на Кремененском направлении в ночь на пятницу, 18 ноября. Лисицын побывал на передней линии обороны под Кременной, где встретился с бойцами из спецподразделения донских казаков.

Как рассказали бойцы, обстановка напряженная, противник пытается прорываться, однако эти попытки неудачные, все атаки ВСУ отбиваются благодаря укрепленной линии обороны, ведется артподготовка, продолжается продвижение вперед. Военные также отметили, что на Кремененском направлении были замечены польские наемники.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео оперативной съемки задержания в Луганской народной республике (ЛНР) и допроса агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского. В ходе допроса задержанный рассказал, как был завербован в СБУ и раскрыл детали покушения на главу Беловодского района.

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Марина Совина
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