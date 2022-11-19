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01:12, 19 ноября 2022Россия

Военкор опубликовал видео задержания и допроса агента СБУ в ЛНР

Военкор Котенок опубликовал видео задержания и допроса агента СБУ Роменского в ЛНР
СюжетРеферендум в ЛНР:

Военный корреспондент издания «Сегодня.ру» и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео оперативной съемки задержания в Луганской народной республике (ЛНР) и допроса агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского.

На кадрах запечатлено задержание Роменского, а также его допрос, в ходе которого он рассказывает, как был завербован в СБУ и раскрывает детали покушения на главу Беловодского района.

Роменский рассказал, что был задержан сотрудниками МВД города Беловодска по пути к схрону с оружием и гранатами, с помощью которых он должен был устроить теракты в ЛНР накануне референдума о вхождении в состав России.

Ранее сообщалось, что в ЛНР контрразведка раскрыла большую агентурную сеть спецслужб Украины, действовавшую на территории региона. Кроме того, силовики задержали исполнителя, планировавшего устроить теракты в ЛНР накануне референдума о вхождении в состав России. Агент СБУ должен был ликвидировать четырех мэров в республике.

Марина Совина
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