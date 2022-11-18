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18:27, 18 ноября 2022Силовые структуры

Контрразведка ЛНР раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб под Луганском

В ЛНР контрразведка раскрыла агентурную сеть спецслужб Украины, действовавшую в регионе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В ЛНР контрразведка раскрыла большую агентурную сеть спецслужб Украины, действовавшую на территории региона. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, это удалось сделать благодаря изучению материалов разработки одного из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ).

Кроме того, силовики задержали исполнителя, планировавшего устроить теракты в ЛНР накануне референдума о вхождении в состав России, а также установили личности его кураторов. Агент СБУ должен был ликвидировать четырех мэров в ЛНР.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы и уголовный розыск ЛНР задержали пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гранатами и автоматом.

Елизавета Новикова
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