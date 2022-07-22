Росгвардейцы задержали в ЛНР пособника ВСУ с автоматом и гранатами

Росгвардейцы и уголовный розыск ЛНР задержали пособника ВСУ с гранатами и автоматом

В Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии задержал пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Операция по задержанию агента прошла вместе с сотрудниками местного уголовного розыска в ходе адресных мероприятий. При обыске помещения, где проживал подозреваемый, росгвардейцы обнаружили автомат Калашникова, револьвер Флобер, пистолет Макарова, четыре гранаты РГД-5 с запалами, артиллерийский снаряд, подрывную машинку и множество боеприпасов.

20 июля сообщалось, что росгвардейцы изъяли гранаты, патроны и ружья у пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье. А 19 июля Росгвардия сообщила об обнаружении в ЛНР схрона с ракетными комплексами Stinger и Javelin.