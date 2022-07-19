Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардия нашла в ЛНР схрон с ракетными комплексами Stinger и Javelin

Росгвардия сообщила об обнаружении в ЛНР схрона с ракетными комплексами Stinger и Javelin

Фото: Росгвардия

Бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием иностранного производства у населенного пункта в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские военнослужащие проводили поисковые мероприятия, когда нашли тайник, принадлежащий украинским вооруженным формированиям.

Оттуда изъяты переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.

15 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что западное оружие, поставленное Украине, покупают нацисты, джихадисты и криминальные группировки, в том числе этнические. ПТРК и ПЗРК продаются в Европу через каналы на молдавской и румынской границе вместе с зерном. Эта информация, отметил Киселев, получена в результате утечки из разведывательных структур Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на Украине
Путин и Раиси встретились в Тегеране
Первая леди Украины выступит в Конгрессе США
Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву
Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой
Назван срок отладки схемы параллельного импорта в России
Поставки российской нефти в Китай и Индию рухнули
В России назвали замену ушедшему с рынка H&M
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.