Росгвардия нашла в ЛНР схрон с ракетными комплексами Stinger и Javelin

Росгвардия сообщила об обнаружении в ЛНР схрона с ракетными комплексами Stinger и Javelin

Бойцы Росгвардии обнаружили схрон с оружием иностранного производства у населенного пункта в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские военнослужащие проводили поисковые мероприятия, когда нашли тайник, принадлежащий украинским вооруженным формированиям.

Оттуда изъяты переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.

15 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что западное оружие, поставленное Украине, покупают нацисты, джихадисты и криминальные группировки, в том числе этнические. ПТРК и ПЗРК продаются в Европу через каналы на молдавской и румынской границе вместе с зерном. Эта информация, отметил Киселев, получена в результате утечки из разведывательных структур Украины.