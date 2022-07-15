Офицер МВД ЛНР Киселев: западное оружие на Украине скупают правые и религиозные радикалы

Западное оружие, поставленное Украине, покупают нацисты, джихадисты и криминальные группировки, в том числе этнические, рассказал в своем Telegram-канале помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Оружие, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), продается в Европу через каналы на молдавской и румынской границе вместе с зерном. Эта информация стала доступна, как заявляет Киселев, благодаря утечке из разведывательных структур Украины.

В начале июня сообщалось о продаже западных вооружений, передаваемых Киеву, на черном рынке. Например, противотанковый ракетный комплекс Javelin были готовы отдать за 30 тысяч долларов. Спустя месяц киевские власти признали эту проблему. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в республику прибудут западные наблюдатели, которые будут следить за судьбой переданных Украине вооружений.