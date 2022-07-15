Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР назвали покупателей западного оружия у Украины

Офицер МВД ЛНР Киселев: западное оружие на Украине скупают правые и религиозные радикалы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западное оружие, поставленное Украине, покупают нацисты, джихадисты и криминальные группировки, в том числе этнические, рассказал в своем Telegram-канале помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Оружие, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), продается в Европу через каналы на молдавской и румынской границе вместе с зерном. Эта информация стала доступна, как заявляет Киселев, благодаря утечке из разведывательных структур Украины.

В начале июня сообщалось о продаже западных вооружений, передаваемых Киеву, на черном рынке. Например, противотанковый ракетный комплекс Javelin были готовы отдать за 30 тысяч долларов. Спустя месяц киевские власти признали эту проблему. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в республику прибудут западные наблюдатели, которые будут следить за судьбой переданных Украине вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Кремль пообещал Рогозину новую работу
Латвия ужесточила правила ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
В ДНР заявили об отсутствии официальных обращений по поводу осужденных наемников
Стала известна причина смерти бывшего тренера «Спартака» Ярцева
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Застройщики согласились продавать жилье дешевле
ФСБ задержала российского полицейского за взятку в три миллиона рублей
Биолог перечислил россиянам эффективные методы борьбы с борщевиком
Кремль опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Стала известна причина смерти иностранного наемника в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.