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Росгвардейцы изъяли гранаты и ружья у пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы изъяли гранаты, патроны и ружья у пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы задержали четырех пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения поисковых мероприятий и адресных проверок в Запорожской и Херсонской областях. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, при досмотре их домов российские силовики нашли тайники, из которых изъяли 18 ручных гранат, 5 охотничьих ружей, 9 ВОГ-25 и более 2,5 тысячи патронов к стрелковому оружию.

19 июля стало известно, что Росгвардия нашла возле населенного пункта в Луганской народной республике (ЛНР) схрон с ракетными комплексами Stinger и Javelin.

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Владимир Шарапов
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