Задержанный в ЛНР агент СБУ раскрыл детали покушения на главу района

Задержанный в ЛНР агент СБУ Роменский раскрыл детали покушения на главу района

Задержанный в Луганской народной республике (ЛНР) агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владислав Роменский раскрыл детали покушения на главу Беловодского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса.

По словам задержанного, в 2014-2015 годах он проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в качестве командира отделения, а в 2022-м был завербован сотрудником СБУ Кириллом Гончаровым, угрожал Роменскому и его семье в случае отказа в сотрудничестве и предложил ему совершить покушение на главу района Беловодска. Роменский согласился.

Сотрудник СБУ сообщил Роменскому, где находится тайник с оружием, а также место и время перемещения главы Беловодского района. «Я, получается, поехал, взял оружие, сел над дорогой и увидел, когда едет глава администрации. Поравнялся со мной, и я сделал выстрел очередью, скинул оружие и уехал домой», — заявил Роменский. Через неделю после покушения сотрудник СБУ отправил ему денежное вознаграждение, добавил задержанный.

Ранее сообщалось, что в ЛНР контрразведка раскрыла большую агентурную сеть спецслужб Украины, действовавшую на территории региона. Кроме того, силовики задержали исполнителя, планировавшего устроить теракты в ЛНР накануне референдума о вхождении в состав России. Агент СБУ должен был ликвидировать четырех мэров в республике.