Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:00, 18 ноября 2022Силовые структуры

Задержанный в ЛНР агент СБУ раскрыл детали покушения на главу района

Задержанный в ЛНР агент СБУ Роменский раскрыл детали покушения на главу района
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Alexander Chaplygin / Russian Look / Global Look Press

Задержанный в Луганской народной республике (ЛНР) агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владислав Роменский раскрыл детали покушения на главу Беловодского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса.

По словам задержанного, в 2014-2015 годах он проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в качестве командира отделения, а в 2022-м был завербован сотрудником СБУ Кириллом Гончаровым, угрожал Роменскому и его семье в случае отказа в сотрудничестве и предложил ему совершить покушение на главу района Беловодска. Роменский согласился.

Сотрудник СБУ сообщил Роменскому, где находится тайник с оружием, а также место и время перемещения главы Беловодского района. «Я, получается, поехал, взял оружие, сел над дорогой и увидел, когда едет глава администрации. Поравнялся со мной, и я сделал выстрел очередью, скинул оружие и уехал домой», — заявил Роменский. Через неделю после покушения сотрудник СБУ отправил ему денежное вознаграждение, добавил задержанный.

Ранее сообщалось, что в ЛНР контрразведка раскрыла большую агентурную сеть спецслужб Украины, действовавшую на территории региона. Кроме того, силовики задержали исполнителя, планировавшего устроить теракты в ЛНР накануне референдума о вхождении в состав России. Агент СБУ должен был ликвидировать четырех мэров в республике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Москва пообещала возмездие в ответ на расстрел российских пленных солдатами ВСУ
На Западе удивились объему ракетного арсенала России
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута
В США раскритиковали инициативу потолка цен на российскую нефть
Задержанный в ЛНР агент СБУ раскрыл детали покушения на главу района
Российские хакеры Killnet атаковали сервис Starlink
Определены самые популярные у туристов города для встречи Нового года в России
Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети
Украинский мэр предупредил жителей об отключении света и тепла на недели
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения электричества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.