Глава МВД Польши Каминьский заявил о необходимости увеличить число бомбоубежищ в стране

В Польше захотели увеличить число бомбоубежищ. О необходимости такой меры заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в беседе с радиостанцией RMF FM.

Глава польского МВД напомнил, что сейчас в стране сотрудники Государственной пожарной стражи проводят инвентаризацию убежищ, завершить которую планируют к середине декабря. «Они всюду добираются, их целью является не только обследование, что осталось от того, что когда-то было заявлено в качестве убежища, физическая проверка убежища и рекомендации, что дальше делать с этим пунктом, но и поиск новых мест», — пояснил Каминьский.

По словам министра, на данный момент в распоряжении органов местного самоуправления находятся 62 тысячи убежищ, но число доступных для населения укрытий необходимо увеличить. Каминьский добавил, что власти Польши думают над созданием приложения, которое показывало бы в случае необходимости ближайшие бункеры на карте. Кроме того, в стране идет работа над законом о защите населения, который позволит строить убежища.

Вопрос о необходимости убежищ возник после падения ракет на территории Польши 15 ноября. По мнению президента страны Анджея Дуды, они могли быть выпущены силами ПВО Украины. В результате инцидента погибли два человека. Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.