«Росатом» начал строить второй энергоблок на первой АЭС в Египте

«Росатом» приступил к строительству второго энергоблока на первой в Египте АЭС «Эль Дабаа»

Госкорпорация «Росатом» приступила к строительству второго энергоблока на первой в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль Дабаа». О состоявшейся церемонии заливки первого бетона сообщают в дочернем предприятии компании «Атомстройэкспорте».

Уточняется, что строительство на втором энергоблоке АЭС перешло в основную стадию. 31 октября Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на сооружение второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», которое позволило приступить к работам. В июле 2022 года началось строительство первого энергоблока.

«Параллельно с этим ведется работа по получению разрешений на сооружение третьего и четвертого блоков, чтобы затем приступить к основному этапу строительства всей станции», — заявил старший вице-президент «Атомстройэкспорта» Александр Корчагин. Он добавил, что согласованная совместная работа заказчика (Управления по атомным электростанциям Египта) и подрядчика (АО АСЭ) позволяет успешно прогнозировать сроки строительства АЭС.

В свою очередь министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер заявил, что атомная электростанция поможет улучшить уровень жизни в стране и позволит государству занять достойное место среди технологических лидеров региона.

В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о строительстве первой в Арабской Республике АЭС. Всего «Эль Дабаа» будет включать четыре энергоблока, их сооружение планируют завершить к 2028-2029 годам.