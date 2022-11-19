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06:02, 19 ноября 2022Забота о себе

Диетолог назвала последствия отказа от сладкого

RT: диетолог Соломатина заявила, что отказ от сладкого пойдет на пользу организму

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как на организм влияет полный отказ от сладкого. О последствиях сообщает RT.

По словам специалиста, речь о продуктах, где есть добавленный сахар. Если мы от них откажемся, то ничего, кроме пользы, с нашим организмом не произойдет, отметила врач. Особенно внимательными нужно быть людям с лишним весом, диабетом и непереносимостью глюкозы.

«Если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», — сообщила Соломатина.

По словам врача, даже если совсем исключить углеводы из рациона — фрукты и овощи какое-то время будут компенсировать их недостаток в организме.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко сообщила, что алкоголь, трансжиры, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга. Также алкоголь уменьшает активность нейронов, провоцирует ухудшение настроения и депрессию. Также она посоветовала исключить из рациона трансжиры и пережаренную пищу.

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Юлия Мискевич
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