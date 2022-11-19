Диетолог назвала ухудшающие работу мозга продукты

Диетолог Лазуренко: алкоголь, трансжиры, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко сообщила, что алкоголь, трансжиры, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист сообщила, что спиртные напитки обладают токсическим действием и оказывают негативное влияние на центральную нервную систему. Также алкоголь уменьшает активность нейронов, провоцирует ухудшение настроения и депрессию, сказала она.

Лазуренко посоветовала исключить из рациона трансжиры и пережаренную пищу. По ее словам, из-за токсических продуктов человек недополучает питание, так как они «откладываются на стенке сосудов», в результате чего питательные вещества не могут протолкнуться к отдаленным участкам.

Кроме того, для мозга вредны сахар, выпечка и хлеб из белой муки. Диетолог пояснила, что эти продукты запускают в организме процесс гликирования, в результате чего происходит «засахаривание биомолекул».

«Продукты гликирования создают в нашем организме в определенных структурах так называемые сшивки, которые блокируют передачу питательных веществ, нервного импульса, и мозг начинает угасать в буквальном смысле», — сказала она.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух опровергла распространенное мнение о вреде привычки запивать еду водой. По ее словам, напитки не разбавляют желудочный сок, а способствуют лучшему расщеплению пищи и усвоению питательных веществ. Она отметила, что употребление недостаточного количества жидкости в сочетании с белковой пищей может стать причиной запоров.

