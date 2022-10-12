Гастроэнтеролог опровергла мнение о вреде привычки запивать еду водой

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: привычка запивать еду водой помогает пищеварению

Привычка запивать еду водой помогает пищеварению, уверена врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В беседе с «Известиями» она опровергла расхожее мнение, что напитки разбавляют желудочный сок.

Как сообщила врач, утверждение о вреде привычки запивать еду водой не имеет никаких научных доказательств. Наоборот, умеренное количество жидкости способствует расщеплению пищи и лучшему усвоению питательных веществ.

По словам Кашух, организм здорового человека прекрасно регулирует количество желудочного сока, которое необходимо для нормального пищеварения, потому не стоит переживать насчет его «разбавления» водой. Наоборот, употребление недостаточного количества жидкости в сочетании с белковой пищей может стать причиной запоров.

В заключение врач добавила, что кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию организма, потому не стоит запивать ими еду ради восполнения водного баланса организма. Она рекомендовала после каждой порции этих напитков выпивать аналогичное количество воды.

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