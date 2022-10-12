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21:00, 12 октября 2022Забота о себе

Гастроэнтеролог опровергла мнение о вреде привычки запивать еду водой

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: привычка запивать еду водой помогает пищеварению

Фото: Jana Sabeth / Unsplash

Привычка запивать еду водой помогает пищеварению, уверена врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В беседе с «Известиями» она опровергла расхожее мнение, что напитки разбавляют желудочный сок.

Как сообщила врач, утверждение о вреде привычки запивать еду водой не имеет никаких научных доказательств. Наоборот, умеренное количество жидкости способствует расщеплению пищи и лучшему усвоению питательных веществ.

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По словам Кашух, организм здорового человека прекрасно регулирует количество желудочного сока, которое необходимо для нормального пищеварения, потому не стоит переживать насчет его «разбавления» водой. Наоборот, употребление недостаточного количества жидкости в сочетании с белковой пищей может стать причиной запоров.

В заключение врач добавила, что кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию организма, потому не стоит запивать ими еду ради восполнения водного баланса организма. Она рекомендовала после каждой порции этих напитков выпивать аналогичное количество воды.

Ранее врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук Павел Павлов рассказал об опасных для здоровья последствиях игнорирования гастрита. По его словам, без надлежащего лечения хронический гастрит может привести к развитию рака желудка.

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Наталья Обрядина
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