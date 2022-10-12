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Россиянам рассказали о признаках и опасных последствиях гастрита

Врач Павел Павлов назвал рак желудка опасным последствием хронического гастрита

Фото: Дмитрий Марченко / Legion-media.ru

Без надлежащего лечения гастрит может привести к опасным последствиям для здоровья, рассказал врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук Павел Павлов. Признаки распространенного заболевания верхних отделов пищевода и возможные осложнения он назвал изданию «Вечерняя Москва».

По словам врача, существуют две формы гастрита: острая и хроническая, и эти заболевания никак не связаны между собой. Первое спровоцировано агрессивным воздействием на желудок кислот, некоторых лекарственных препаратов и других внешних факторов. Развитию второго способствует бактерия Helicobacter pylori, из-за которой начинается атрофия слизистых оболочек желудка.

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Острая форма гастрита быстро проходит после прекращения воздействия на желудок агрессивных факторов, а вот хронический нуждается в лечении, объяснил Павлов. В противном случае болезнь будет прогрессировать, что впоследствии может привести к раку желудка.

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Рака желудка в России и в мире развивается из-за хронического гастрита, вызванного бактерией Helicobacter pylori.

По словам специалиста, заподозрить гастрит довольно просто. Для этого недуга характерны такие симптомы, как «голодные» боли в верхнем отделе живота, снижение аппетита, тошнота, рвота, беспричинная потеря веса.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов перечислил факторы, провоцирующие развитие злокачественной опухоли в желудке. Среди прочего врач назвал курение и алкоголь, неблагоприятную экологическую обстановку, а также переедание.

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Наталья Обрядина
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