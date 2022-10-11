Врач перечислил провоцирующие рак желудка факторы

Гастроэнтеролог Харлов: курение, алкоголь и хронические инфекции приводят к раку желудка

Гастроэнтеролог Никита Харлов перечислил факторы, провоцирующие развитие злокачественной опухоли в желудке. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Врач напомнил, что к раку желудка приводят запущенные хронические заболевания, например, хронический гастрит. Харлов предупредил, что рано или поздно пациент с заболеваниями ЖКТ может столкнуться с осложнениями.

Трофический процесс также является следствием рака желудка, продолжил специаист. Предрасположенность к данному заболеванию можно узнать, пройдя генетическое исследование.

Генетика также играет немаловажную роль в предрасположенности к раку желудка, пищевода или кишечника.

В числе прочих факторов, провоцирующих злокачественные опухоли, Харлов назвал курение и алкоголь, неблагоприятную экологическую обстановку, хроническую инфекцию (Helicobacter pylori), а также переедание.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на американского гастроэнтеролога составило список самых опасных для пищеварения продуктов. По словам специалиста, пищевым отравлением может обернуться поедание устриц, поскольку они являются «живым фильтром» и «собирают в себе все», включая бактерии. «Их называют афродизиаком, но нет ничего сексуального в поносе», — пошутил он.