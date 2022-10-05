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Врач назвал пять самых опасных для пищеварения продуктов

Гастроэнтеролог из TikTok заявил, что устрицы и салат в упаковке опасны для здоровья

Фото: Yukiko Kanada / Unsplash

Устрицы и готовые салаты в упаковке могут нанести серьезный вред здоровью, заявил американский гастроэнтеролог из TikTok. На его пост в аккаунте под названием @mrguthealth, в котором специалист назвал пять самых опасных для пищеварения продуктов, обратило внимание издание Daily Mail.

По словам специалиста, пищевым отравлением может обернуться поедание устриц, поскольку они являются «живым фильтром» и «собирают в себе все», включая бактерии. «Их называют афродизиаком, но нет ничего сексуального в поносе», — пошутил он.

Также врач попросил отказаться от употребления в пищу бургеров с недожаренной котлетой, суши и пророщенных зерен, поскольку на них также активно размножаются бактерии.

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Самой опасной едой специалист назвал салаты в упаковке. «22 процента всех вспышек пищевых отравлений в США за последнее десятилетие были связаны с салатами. На морепродукты приходится всего шесть процентов всех случаев», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о скрытой опасности шампиньонов. Специалист рекомендует с осторожностью употреблять их в маринованном и консервированном виде из-за высокой концентрации соли и консервантов, которые обостряют заболевания ЖКТ.

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Александра Лисица
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