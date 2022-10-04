Диетолог назвала скрытую опасность шампиньонов

Диетолог Русакова предупредила об опасности маринованных шампиньонов для ЖКТ

Шампиньоны являются одними из менее токсичных грибов и содержат немало полезных свойств. Однако при их употреблении в пищу существует скрытая опасность. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказала изданию врач-диетолог Дарья Русакова, шампиньоны содержат много белка, однако он не переваривается организмом, поэтому человек получает только пищевые волокна. Благодаря этому продукт становится низкокалорийным и его можно включать в диетический рацион. Содержание токсичных веществ в этих грибах сводится к минимуму из-за того, что они выращиваются в промышленных масштабах.

Шампиньоны могут быть опасны только в том случае, если приготовить их неправильным способом. Специалист рекомендует с осторожностью употреблять их в маринованном и консервированном виде из-за высокой концентрации соли и консервантов, которые обостряют заболевания ЖКТ. А обжаривание в масле убивает все полезные свойства этого продукта.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева предупредила об опасном сочетании грибов с алкоголем. Также специалист назвала правила хранения и сбора грибов, которые нужно соблюдать, чтобы избежать отравлений.

