Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог назвала скрытую опасность шампиньонов

Диетолог Русакова предупредила об опасности маринованных шампиньонов для ЖКТ

Фото: Gil Ndjouwou / Unsplash

Шампиньоны являются одними из менее токсичных грибов и содержат немало полезных свойств. Однако при их употреблении в пищу существует скрытая опасность. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказала изданию врач-диетолог Дарья Русакова, шампиньоны содержат много белка, однако он не переваривается организмом, поэтому человек получает только пищевые волокна. Благодаря этому продукт становится низкокалорийным и его можно включать в диетический рацион. Содержание токсичных веществ в этих грибах сводится к минимуму из-за того, что они выращиваются в промышленных масштабах.

Шампиньоны могут быть опасны только в том случае, если приготовить их неправильным способом. Специалист рекомендует с осторожностью употреблять их в маринованном и консервированном виде из-за высокой концентрации соли и консервантов, которые обостряют заболевания ЖКТ. А обжаривание в масле убивает все полезные свойства этого продукта.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева предупредила об опасном сочетании грибов с алкоголем. Также специалист назвала правила хранения и сбора грибов, которые нужно соблюдать, чтобы избежать отравлений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации
Канье Уэст назвал аферой движение Black Lives Matter
Посла России вызвали в МИД Японии
Роднина оценила повторный уход Трусовой от Тутберидзе
«Снежный город» из Книги рекордов России заметили на «Авито»
На российской шахте произошел пожар
Минобороны рассказало о создании комплексов контроля космического пространства
Американская футболистка одной фразой описала первое впечатление от России
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Российские полицейские задержали готовившего теракты военного ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.