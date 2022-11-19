В Белоруссии создадут новый батальон спецназа с учетом событий в Казахстане и опыта СВО

В Белоруссии в ближайшее время создадут новый батальон специального назначения. Об этом в интервью журналу «Спецназ» сообщил замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

По его словам, формирование планируется осуществить с учетом анализа событий, произошедших в Казахстане в январе текущего года, а также опыта ведения специальной операции на Украине.

«Мы создаем батальон, который будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится — для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки», — пояснил собеседник издания.

Карпенков подчеркнул, что в республике осознают необходимость увеличения боевых возможностей за счет создания дополнительных спецподразделений.

Ранее глава Минобороны страны Виктор Хренин сообщил, что у Белоруссии нет никаких планов вмешиваться в какие-либо конфликты. По его словам, республика оснащена современными видами военной техники, которая способна обеспечить оборону.