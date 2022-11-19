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06:32, 19 ноября 2022Интернет и СМИ

Раскрыт главный страх Украины в конфликте с Россией

NI: Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Украина опасается прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией. Об этом сообщается в статье National Interest (NI).

«Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка», — пишет автор материала.

По данным издания, украинские власти также боятся лишиться поддержки Запада из-за действий России. «Москва может возобновить свое обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников», — говорится в статье.

Ранее колумнисты китайского издания Global Times заявили, что администрация президента США Джо Байдена заинтересована в продлении украинского конфликта для ослабления России и Европы. Авторы считают, что республиканцы намеренно заявили о сокращении объемов поддержки Украины перед промежуточными выборами в США.

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Марина Совина
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