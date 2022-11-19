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09:55, 19 ноября 2022Мир

В Сирии погибли четверо военных при атаке ВВС Израиля

Минобороны Сирии: четверо военных погибли и один пострадал при атаке ВВС Израиля
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

При атаке ВВС Израиля на посты армии Сирии погибли четверо военных, еще один был ранен. Об этом заявило Минобороны Сирии со ссылкой на военный источник, сообщает РИА Новости.

ВВС Израиля, как уточняется, нанесли удары по позициям Сирии в центре страны и на побережье. В оборонном ведомстве также рассказали, что средства ПВО Сирии заметили объекты противника в небе над Средиземным морем в районе города Банияс и отразили новую атаку.

Ранее в ноябре израильские ВВС снова атаковали сирийский аэродром Шайрат. В тот момент погибли двое сирийских военных, трое пострадали. Израильская армия, как утверждается, систематически наносит удары по различным объектам в Сирии. За последние месяцы обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо и Масьяф. Россия считает такие действия неприемлемыми.

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Варвара Кошечкина
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