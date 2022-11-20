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00:35, 21 ноября 2022Экономика

Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков

Гендиректор Deutsche Bank Севинг заявил об опасноq зависимости ЕС от иностранных банков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг предупредил об опасной зависимости стран Европы от иностранных банков. Его слова приводит агентство Вloomberg.

Банкир приравнял эту угрозу к зависимости региона от внешних источников энергии, которая стала причиной кризиса. Севинг, который ранее уже предупреждал об опасности, заговорил о необходимости принятия экстренных мер. «Нам срочно нужно изменить курс, если мы не хотим полагаться в основном на иностранные банки для финансирования будущего Европы. И никто не должен относиться к этой опасности легкомысленно», — сказал он.

Также директор банка раскритиковал европейские контролирующие органы, обвинив их в «управлении тяжелой рукой». «Нам также стоит посмотреть, где регулирование, возможно, зашло слишком далеко», — указал банкир.

Ранее Севинг говорил о том, что в долгосрочной перспективе отрицательные процентные ставки могут уничтожить финансовую систему. Это случится, если клиенты начнут забирать свои деньги, а банки — рушиться один за другим. ЕЦБ использует снижение ставки с 2014 года, при этом Кристин Лагард, которая сменит на посту главы ЕЦБ уходящего Марио Драги, указала, что продолжит такую политику.

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Екатерина Подвигина
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