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08:22, 20 ноября 2022Мир

В США рассказали о манипуляциях Зеленского над Вашингтоном

WP: Зеленский вынуждает США принимать решения, противоречащие интересам Вашингтона
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Обозреватель Дэвид Игнатиус заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет манипуляции над США. Об этом он написал в материале для Washington Post (WP).

Игнатиус рассказал, что Зеленский заставляет США принимать решения, противоречащие интересам Вашингтона. «Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <...> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — призвал он.

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По мнению автора статьи, администрация президента США Джо Байдена находит баланс между военной помощью Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». Игнатиус напомнил о ситуации с генералом ВС США Марком Милли, который допустил переговоры Москвы и Киева. В ответ на его слова американские власти заявили, что предпочитают не давить на Украину в этом вопросе.

В конце материала Игнатиус призвал Байдена защищать США и не допустить «сползания к ядерному конфликту».

Ранее Милли допустил возможность диалога России и Украины зимой. «Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — призвал он.

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Марина Совина
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