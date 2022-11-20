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12:48, 20 ноября 2022Ценности

Блогерша перечислила шесть способов сэкономить на новогодних подарках

Блогерша Бет Тербутт-Роджерс: сэкономить на подарках детям поможет игра в Тайного Санту

Фото: freestocks / Unsplash

Британская блогерша перечислила шесть главных способов сэкономить на новогодних подарках. Соответствующее интервью опубликовало издание The Sun.

Так, по словам 27-летней Бет Тербутт-Роджерс, не следует выбирать подарки задолго до рождественских праздников, поскольку дети могут несколько раз изменить свои желания, а купленные заранее игрушки станут для них неинтересны. Кроме того, из-за установленного на покупки лимита, по мнению блогерши, можно потратить еще больше средств, чем планировалось.

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Помимо этого, мать двоих детей порекомендовала сыграть с друзьями и близкими в игру «Тайный Санта», которая подразумевает анонимное получение подарков друг от друга. Традиционная рождественская игра поможет предотвратить перерасход денег, подчеркнула она. Вдобавок Тербутт-Роджерс посоветовала отводить ребенка только на одно новогоднее мероприятие, чтобы избежать лишних трат.

В заключение эксперт обозначила важность обсуждения подарков для ребенка с другими родителями, чтобы не дарить ненужные игрушки. Плюс ко всему женщина отметила, что важно говорить с семьей и друзьями о деньгах и не бояться табуированной темы. «Я не могу представить себе ничего хуже, чем когда один из моих близких расплачивается кредиткой, чтобы купить мне подарок», — признается она.

Ранее в ноябре россиянам назвали самую модную вещь для новогоднего корпоратива. Российская журналистка и блогер Надежда Стрелец посоветовала надеть на праздник блестящие брюки, которые сочетаются с однотонной футболкой, оверсайз-свитером, а также с подобным блестящим топом или пиджаком. По словам инфлюэнсера, этот предмет гардероба станет востребованным в преддверии новогодних вечеринок.

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Екатерина Ештокина
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