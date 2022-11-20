Вучич побоялся «ада на Земле» в Косово после 21 ноября

Президент Сербии Вучич заявил о резком обострении ситуации в Косово после 21 ноября

Президент Сербии Александр Вучич побоялся, что албанокосовские власти не захотят менять решение о штрафах за сербские номера, из-за чего может обостриться ситуация в Косово и Метохии. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Вучич заявил, что главной причиной его встречи с представителем Приштины, анонсированной ранее, является именно решение албанокосовских властей взымать денежные штрафы за автомобильные номера, выданные сербскими властями.

По его словам, в случае если Приштина начнет силой проводить спорные меры, то обострение обстановки на севере Косово и Метохии неизбежно. «Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет ад на Земле», — заявил сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал, что в понедельник, 21 ноября, он встретится с представителем Приштины Альбином Курти в Брюсселе по приглашению ЕС.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.